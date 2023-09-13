大學畢業進入職場後生活環境較為固定，許多人因此會與職場同事成為戀人，不過對方若已結婚，那狀況就尷尬了！一名男網友透露，公司一位女主管平常很嚴肅，但看到自己時都會露出很甜的笑容，讓他就此暈船，不過對方卻已經結婚了，讓該名網友上網求救「我還能表明愛意嗎？如果沒結婚差6歲的姐弟戀會不會不被祝福？」

一名男網友昨（12）日在「Dcard」表示，到一家公司上班幾個月後，他發現一位約35歲的女主管長得很漂亮，且不知道女主管是認可自己的工作表現還是有其他情感，他不時會發現對方看到自己後笑出來，且只有對自己才會露出甜笑，其他上班時間都相當嚴肅。

「我常幻想跟姊姊在一起甜蜜的生活跟畫面！」男網友指出，自己只有29歲，而對方已經結婚了，讓他不知道該不該直接向對方表明愛意，「大家都建議我要下船不要上頭了，可是我不知道該怎麼做，喜歡上年上女同事產生曖昧真的很糟糕嗎？」

其他網友看完後全都傻眼，一面倒嗆「都說她是人妻了，我建議你別搞有的沒的吧」、「人生幾大錯覺之一，她喜歡我」、「喜歡年上女不糟糕，是對方已婚才糟糕」、「噁心死了，試過被自我感覺良好的異性朋友纏著不放，還一直覺得我對他有意思，殊不知我的行為舉止都出自於禮貌而已，不要那麼噁好嗎？人家都結婚了，不是你覺得她對你有意思就真的有欸」。

還有不少人酸「好好工作，都快30了還這麼多粉紅泡泡」、「請不要意淫別人的職場禮貌」、「對你笑就在暈是在哈囉」、「supervisor的笑容」、「好好上班很難嗎？新鮮人就想把自己弄臭在想什麼啊？」