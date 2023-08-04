名列全台最難訂餐廳之一的PASTA&CO.迎接周年慶，曾是米其林一星主廚的創辦人Timothy呂學明，特邀藝術家紀淵字於8月8日舉行塗鴉秀，並展出多元媒材創作的猩猩(金剛)主題系列畫作；同時也將推出以金剛為靈感的新菜色，義式創意料理與藝術作品相輝映，美味佳餚更添色香味。

一個是從美國紐約回台，去年在台北南京東路上開餐廳的知名主廚，一個是台灣土生土長的廣告創意與藝術創作大師，Timothy與紀淵字在不同領域各自發光發熱，卻因為紀淵字的金剛畫作結緣。

畫作中，紀淵字筆下的金剛張著大口，口中有紐約布魯克林大橋與台北101大樓，象徵兩個城市的融合，讓有著犀利目光的主廚Timothy一眼愛上，立刻聯絡紀淵字。經過數次溝通，促成兩人間的「猩猩相惜」，Timothy在極簡工業風的餐廳空間展示紀淵字的多幅畫作，並邀請他於8月8日父親節午後在餐廳舉辦的現場空間塗鴉秀。

從小在紐約長大的主廚Timothy最擅長的是融合自己生活體驗的創意菜色。他表示那次受邀觀賞一場畫展，意外看到紀淵字的金剛塗鴉風格的畫作，對於其大膽運用色彩的強烈風格嘖嘖稱奇。Timothy表示，紐約是充滿繽紛，強烈風格的大熔爐城市，看到了紀淵字的金剛系列，掀開曾在紐約的成長奮鬥的回憶，映照自己從紐約回到了台灣一步一腳印，紮紮實實的創業艱辛。

Timothy不僅在餐廳展出紀淵字的系列畫作，也以金剛為靈感創作新菜，在8月8日當天結合女神冰淇淋Bebop，讓貴賓們享受一場具有多元藝術元素的味覺與視覺饗宴。