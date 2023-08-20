王瞳耗時3年創立品牌，晉升服裝品牌CEO，砸下7位數創業，日前她帶著首發產品HW石墨烯輕脂褲上直播平台，獻出直播帶貨處女秀，演戲24年的她，直言彷彿到了另一個世界！

當了老闆娘之後，王瞳也積極宣傳自家商品，這次上「MY管管」直播，她笑說：「管管的語速快到～真的是另外一個世界的感覺耶！很難得的經驗。」由於當天是管管生日，她特別將直播間設計成復古風，還擺了麻將桌，一度讓王瞳以為到了賭場！

王瞳宣傳自家的褲子有通過最高級別的國家認證，「一開始是因為長期都有在穿我合夥人賣的內搭褲，是我在冬天拍戲的好幫手，我就突發其想，有沒有可能這內搭褲一年四季都可以穿，共花了3年時間研發才推出。」

問及創業原因？王瞳表示，自己一直都不排斥生命中的各種可能，也覺得演藝工作比較不穩定，「喜歡體驗不同領域的環境和提升生活閱歷，還能夠增加被動收入！畢竟演藝是做了才有，沒做沒有！」