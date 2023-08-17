王瞳談過世一年的艾成仍忍不住淚崩。（摘自神國大樂臉書）

王瞳談過世一年的艾成仍忍不住淚崩。（摘自神國大樂臉書）

王瞳談過世一年的艾成仍忍不住淚崩。（摘自神國大樂臉書）

王瞳強忍崩潰情緒。（摘自神國大樂臉書）

餐會現場播放艾成生前與王瞳互動的許多影片與照片。（摘自神國大樂臉書）

藝人蔡艾成（艾成）去年8月17日墜樓身亡，遺孀王瞳這一年來忙工作之餘，仍強打起精神完成艾成遺願，發行「京成兄妹」迷你數位專輯，今（17日）是他過世週年，她與好友張芸京在教會協助下，舉辦「《京成兄妹-超時空的約定》嘖嘖募資啟動餐會」，包括潘奕如、黃國倫等藝人好友也都出席。王瞳強忍崩潰情緒悲訴失去艾成的心痛以及這1年的心路歷程，最後仍潰堤淚崩：「我不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌、有教會弟兄姐妹和京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺。」

王瞳一開口便眼眶含淚：「去年的今天，我從來沒有想過關上門之後，是我最後一次見到你，最後一次摸到你，最後一次聽到你叫我寶貝。我們明明規劃好多未來，我們不是說好要一起去巡迴？你說好沒有我就不去，我們不是說好了，要用音樂把人跟人之間冷漠的心點燃起來？」

她說，「為何心中遺憾如此巨大呢？原來是我們約定好，無論發生什麼事情，我們會帶著使命走下去，就算再痛再難過，我們永不放棄。一年了，如今我站在這裡，我們會秉持著你永不放棄精神、你的座右銘，把京成兄妹這《俠侶》之夢繼續完成，因為我是你的最愛寶貝，我是蔡太太。」

當演出結束，台下教會家人們喊「蔡太太」替她加油打氣，王瞳感動地說：「這一年你說時間過得很快也很快，你說時間很漫長也很漫長，我不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌，有教會弟兄姐妹、京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺，當然還有每一個你們，看到你們很好，謝謝你們。這一年感覺沒有閒下來，艾成把東西給我們做，每天8點半就睡覺，這就是他Style。但成成的生命特質就是這麼浮誇，就是大喜然後忽然大哭，我現在好像在經歷這過程，最幸福的是，每次的哭不是越來越Down，而是醫治、釋放、恢復然後重新站立。」她希望大家繼續愛「京城兄妹」，把這份愛繼續傳遞下去，「我也會，會繼續勇敢，但哭的時候還是繼續陪我一下」。