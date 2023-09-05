暑假期間有許多名人帶著孩子出國旅遊，但9月之後學校都紛紛開學，卻仍有網友在國外巧遇一位明星，那就是陳冠希。從7月開始，就有網友在日本偶遇陳冠希一家，但今（4）日仍有網友曬出與陳冠希的合照，尤其他的穿搭引起不少討論。

今（4）日有網友在社群上貼出與陳冠希的合照，雖然陳冠希臉上充滿笑容，表現相當親民，但他的穿搭引起了不少討論。從照片中可以看到陳冠希身穿綠色上衣、卡其色短褲，搭配豹紋背包，看似休閒的模樣，卻令網友困惑的是腳上那雙繡花鞋，認為繡花鞋的本身的設計就很複雜了，還配上綠色的底色，讓網友紛紛留言：「冠希哥，現在這造型越來越不懂啦！」

陳冠希的繡花鞋成網友焦點。（圖/小紅書）

不過，也有許多網友表示，陳冠希自從到日本後，都是以休閒的打扮出現在照片中，就連和身材修長的女友秦舒培出門，也都只穿平底鞋，不在意老婆穿了高跟鞋比他高幾公分。而42歲的他，頭髮已逐漸斑白，臉上也出現一些皺紋，因此，不禁讓網友懷疑是否決定到日本過生活了。

事實上，陳冠希近年都將工作主力放在自己的潮牌上，也和秦舒培育有1女，時常在社群上分享家庭生活的他，可以看到他很享受著與家人相處的時光。