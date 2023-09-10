麥香檸檬紅茶目前於7-11獨家販售，現有第二件10元優惠。（麥香提供／朱世凱台北傳真）

炎熱天氣持續讓飲料買氣持續旺，知名的棒棒糖品牌加倍佳6月推出草莓牛奶乳飲品，如今再還原棒棒糖口感開賣氣泡飲，嚐鮮享折價；麥香今年新推的「麥香檸檬紅茶」，剛上市就銷售破百萬瓶，近期以第二件10元好康回饋消費者。

全球時尚圈近來風靡多巴胺穿搭（Dopamine dressing），運用色系大膽、花樣搶眼的服裝刺激多巴胺分泌。所以加倍佳此次氣泡飲瓶身設計運用來自1969年達利設計大膽鮮豔配色，透過鮮明的黃色雛菊Logo樣式，並採用亮紫色、亮綠色、亮粉色同心圓呈現葡萄及草莓口味，也吻合多巴胺穿搭核心驚豔視覺。

該款氣泡飲強調高度還原棒棒糖口感，入口可感受淡淡草莓奶香及酸甜葡萄香氣，配上順暢氣泡，給予味蕾新體驗，草莓奶油、葡萄口味氣泡飲即日起只在全家上架，現一次購買2瓶氣泡飲享有嘗鮮價59元；任一瓶氣泡飲與加倍佳棒棒糖合購只需39元，優惠活動只到10月3日，加倍佳草莓牛乳飲品也同時有2件49元優惠。

麥香檸檬紅茶是今年新登場的瓶裝飲料，選用兩種不同海岸盛產的檸檬果香，作為檸檬紅茶的不同口感基底。其中使用承蒙日本果農呵護的瀨戶內檸檬果香，酸卻不苦澀，更帶點甜度讓酸味更加順口；而地中海檸檬香氣十足，味道較酸，卻有特別回甘尾韻，上市至今已突破銷量百萬瓶的成績，10月3日前再推第二件10元促銷衝買氣。