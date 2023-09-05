59歲香港男星甄子丹的代表作為《葉問》系列電影，名氣傳遍全亞洲，奠定武打巨星的地位。家庭方面，他與小18歲汪詩詩結婚19年，育有一對子女，一家四口幸福美滿。同時，甄子丹是好萊塢最受歡迎的亞洲演員之一，今年又獲得擔任奧斯卡金像獎頒獎嘉賓，可見其地位份量十足。

雖然甄子丹外國知名度高，但依舊活躍於香港與大陸娛樂圈，近日他現身瀋陽出席一個商業活動，他在微博曬帥照爆機場照打卡，發文：「瀋陽閃穿」，而他也被民眾錄下身影，影片中可見甄子丹身旁有十幾位工作人員保護跟隨，但仍無阻粉絲熱情，大批觀眾上前舉機拍照，有男粉絲上前想同甄子丹擊掌打招呼，甄子丹開心地與他擊掌回應，十分親切。

豈料，甄子丹「好萊塢巨星」級保護待遇卻惹來非議，有網友發現多位保安大聲喝斥；「靠邊！你靠邊！」試圖驅趕民眾，而該位男粉絲擊掌成功後，就被粗魯地推到一邊，還有正在街邊打電話的老人突然被喝斥叫讓開。

保鑣誇張的舉動惹來許多網友的反感，紛紛留言表示：「說實話場面不怎麽好看，也沒那個必要吧」、「步行街屬於公共資源，明星就可以佔道並呵斥路人？關鍵是步行街當時就沒太多人，根本沒必要。甄子丹好歹也一正經演員，怎麽也享受起這些了？」、「你正常走走，沒人看你也無人在意，非要整些么蛾子告訴一幫看客明星我在此」、「就這麼看不起甄子丹的功力嗎？」、「不是會功夫？」