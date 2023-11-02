曾獲得5座金鐘獎的導演陳慧翎，昨（1）日驚傳病逝，享年48歲。生前她曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等知名戲劇，而《媽，別鬧了！》成為她的遺作，當中飾演主角「王玫玫」的比莉在得知消息後痛哭。

根據《三立新聞網》報導，比莉從《媽，別鬧了！》製作人周銓那得知陳慧翎辭世後哭到不行，在花了一些時間冷靜後，她透露，自己最後一次看到導演是在幾個月前，金鐘獎那天還有互傳簡訊，陳慧翎甚至在今年七月時鼓勵比莉，稱讚她演得好，簡訊上更寫著：「我在住院，明天出，想你愛你」。

然而，17年沒演戲的比莉，在陳慧翎的堅持和鼓勵下再復出，這部作品她而言意義重大，更與兒子周湯豪製作片尾曲〈比莉卡厲害〉；合作過程中，陳慧翎在戲劇上很要求品質，讓人感到非常值得信任，而拍戲八個月以來對她非常照顧，比莉一直都知道陳慧翎的狀況，但對於她突然的離世，仍感到非常難過。

陳慧翎2013年罹患子宮頸癌，多年來不斷經歷治療、復發，但她始終保持樂觀態度面對病魔，也不時會在社群曝光近況，如今離世，陳慧翎友人昨（1）日在她的臉書發文透露，將不設靈堂也不辦告別式，並以樹葬的方式回歸大地。