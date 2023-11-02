南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）被爆涉嫌吸毒，他除了透過律師三度發出聲明，還表示將於本月6日前往仁川警廳接受調查，不過日前突然在Instagram發布一張照片後秒刪，引發外界高度關注。

GD（權志龍）日前在Instagram限時動態分享了一張照片，雖然他上傳後火速秒刪，不過早就被粉絲察覺並且立刻截圖，如今更在網路上被瘋傳，只見照片中寫滿著佛教用語，內容更牽涉到教義中的「八正道」，以及代表最高境界的「九轉輪迴」，對此，網友推測他疑似藉此透露捲入吸毒風波後的心聲。

GD在限動分享照片後秒刪。（圖／xxxibgdrgn IG）

根據韓媒《JTBC NEWS》報導，GD雖透過律師發布聲明，表示將在本月6日親赴仁川警廳接受調查，更願意進行毛髮及尿液檢測，還給自己清白，不過警方表示即便有意願主動接受調查，按照程序必須先調查李善均，最快於本周才會對他進行傳喚，對於傳出他不惜花費至少20億韓元，委託大法官出身的律師辯護，委任律師駁斥這類傳聞全是子虛烏有，並將對造謠者提出告訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！