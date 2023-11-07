網紅Joeman昨日（6）因持有大麻遭移送新北地檢，之後被無保請回，雖然因為呼麻引起風波，不過今日他仍舊照常上片，Joeman過去都是以肉肉的形象面對觀眾，但最近卻瘦身成功化身型男，和過去對比簡直判若兩人，但也有部分網友質疑暴瘦是不是與「呼麻」有關?

Joeman調侃自己忽胖忽瘦。(圖／Joeman FB)

今年10月份的時候Joeman在臉書貼文顯示他從2018年到現在5年的身形變化，放上媽媽的照片自製哏圖笑稱「當你好不容易養胖的兒子又變瘦了」，在當時就有網友提到覺得Joeman的身形忽胖忽瘦像百變怪，現在因涉毒風波遭網友質疑瘦身是不是和吸毒有關，跑去留言「難怪瘦那麻快～」、「吸毒減肥法」、「確定不是呼麻變瘦的?」。

Joeman和媽媽感情融洽，今因吸毒道歉。(圖／Joeman FB)

Joeman與媽媽的感情一直很好，社群上也不時會PO出與媽媽出遊的照片，這次因吸毒遭逮，他在發布的最新道歉聲明中向媽媽道歉「我想跟我最愛的媽媽道歉，雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯的離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不應該做出這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子」

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