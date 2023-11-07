知名Youtuber Joeman及網紅蕾菈夫妻昨(6日)涉嫌持有大麻被捕，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，對此，曾涉及販毒被抓的網紅「Toyz」劉偉健，開直播談論此事時，不僅頻頻對著鏡頭狂笑，還以「過來人」分享經驗，提醒勒戒前幾天非常辛苦，要提早做好心理準備。

直播主Toyz開直播曬出新聞報導截圖，看到Joeman住處被搜出大麻與電子秤等物品時，立刻驚呼：「這數量也太多了吧」，接著表示：「家裡有這麼多東西，說沒有在抽，我不信」，對於Joeman涉嫌吸毒沒有驗髮，當初自己卻得執行此步驟，讓他不滿表示：「我連大麻都沒有驗出來，為何要去勒戒」，至於報導Joeman遭搜的住處，只是一般兩房格局，並非開箱的豪宅，他露出心懷不軌的笑容表示：「有貓膩」。

大麻煩 | Toyz 直播完整版。（影片／Toyz Youtube）

Toyz分享過去勒戒經驗，他表示前七天會待在「新收房」，而且3、4個人不論上廁所等事，都得同時擠在狹小空間進行，因此會過得非常辛苦，還好自幼窮困待過惡劣環境，還算能夠習慣，反觀住慣豪宅的Joeman可能無法適應，因此向他隔空喊話：「要有心理準備」。

Joeman昨晚發出律師聲明稿，提及經過偵訊後已經平安返家，對於造成社會的紛擾與不安，深感遺憾以及抱歉，接著強調基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情細節，對於爆發醜聞還是在頻道更新影片引發撻伐，經紀人強調在決議後還是如期播出。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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