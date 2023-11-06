一名女網友近日抱怨稱哥哥不僅經常帶男炮友回家，甚至這一次還將對方帶至爸媽房間啪啪啪，離譜行徑令她萬般傻眼。為此，該名女網友同時表示「越想越不爽」，於是直接於屋內大動作製造聲音，嚇得哥哥與其炮友二人匆忙從爸房間落跑回自己的房間。

原Po昨（5）日於Dcard發文，指稱當天家裡只有她與哥哥，自進家門以後即在浴室內忙進忙出，並根據以往經驗猜測哥哥應是再次悄悄又把人給帶回來。未料，她這一次卻目睹哥哥將對象帶進爸媽房間啪啪啪，離譜行徑令她大歎：「帶人回來都這樣偷偷摸摸，每次看到陌生人男子出現在家裡我就不爽，他要進出房間一定會經過我房間，現在還在我爸房間搞，有夠沒水準，越想越不爽」；「我剛剛大動作製造聲音在房子走動，聽到他們嚇得匆忙從我爸房間急忙跑回我哥房間」。

該貼文一經曝光，網友也紛紛留言表示：「他房間沒有床可以搞嗎？」、「爸爸好可憐，妳也好可憐，而且陌生人也不知道有沒有什麼傳染病」、「原來是男上加男」、「我的天，如果我是爸媽我會瘋掉，完全不能接受自己睡覺的床有外人躺過然後還在上面亂搞」、「哈哈哈有點好笑欸，但是還在爸媽房間真的偏噁欸」、「每次看到這種沒錢開房又要搞，又不懂得尊重別人的真的覺得很爛，到底多癢」。