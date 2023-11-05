南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，赴韓打拚多年，和CLC前成員Elkie（莊錠欣）、(G)I-DLE成員葉舒華是韓國演藝圈著名好友，不過2021年Elkie和經紀公司CUBE解約後，就刪光與子瑜的合照，遭疑兩人已斷交，事後Elkie出面解釋，仍讓粉絲難以釋懷，近日她現身子瑜媽媽的YouTube影片，直接打破不合傳聞，證實閨密情還在。

子瑜媽媽近日在YouTube頻道《玲氏物語》更新去韓國製作麻油雞飯的影片，只見她身邊還有2個小幫手，子瑜和Elkie，Elkie幫忙切菜備料，而鏡頭外的子瑜還吐槽媽媽「到底會不會到最後還是要點外送呢？」三人互動自然，讓網友都超級驚艷，而子瑜和Elkie罕見合體，也打破不合傳言。

粉絲見狀也紛紛留言直呼「子瑜開玩笑聲音太可愛了吧」、「能在國外吃到媽媽親自煮的飯是最幸福的了」，還有人詢問Elkie是去探望子瑜還是韓國有活動，子瑜媽媽也回覆：「Elkie到韓國來，我的招待是親自下廚」，可見彼此之間私下關係仍是相當好。

Elkie和CUBE解約後，就轉往大陸發展，而她也刪掉與子瑜的合照，引起爭議，今年8月她推出新歌時，被問到此事，她表示是雙方公司有所顧慮，才會決定刪除，而且有先知會子瑜，不過被外界攻擊她心情仍受到影響，對此，她也透露子瑜還反過來安慰她。