臺灣企銀贊助「新竹縣關西鎮北山社區發展協會」成立全臺第22間銀髮樂齡學堂，於3日落成揭牌，臺灣企銀總經理張志堅、新竹縣長秘書朱維煥、新竹縣關西鎮鎮長陳光彩及多位愛心企業家皆到場參與，以實際行動與該行共同投身公益，落實地方社區長照服務。

北山社區位於有「長壽鄉」之稱的關西鎮內，65歲以上長者高達25％，屬超高齡化社區。由於普遍家庭青壯年人口外移，該社區便肩負起照護長者的任務，不僅每週五天辦理共餐及課程活動，社區亦承擔新竹縣紅十字會委託，為關西鎮清貧獨居長者及弱勢族群進行送餐服務。

臺灣企銀表示，該社區志工不畏艱辛照顧長輩的精神讓人感動，經同仁造訪時得知社區有廚房設備不足及環境空間老舊等問題，該行秉持扶助銀髮族照顧關懷精神，為幫助長者享有完善共餐品質及優質活動空間，並鼓勵更多長輩走出家門，提升參與健康促進及共餐的意願，因此決定專案贊助其改善相關設備，結合多家愛心企業共襄盛舉，齊力打造高齡友善的社區環境，使北山社區長輩們的身心健康能獲得更妥善的照護。

該行近年陸續於全臺各地辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備，提供長者優質用餐環境，同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，用以協助弱勢族群、落實社區照顧，盼與各界攜手共創美好社會。

臺灣企銀積極實踐企業社會責任，落實ESG永續發展，協助社區提供長者健康促進、快樂學習、幸福共餐等服務，化愛心為實際行動回饋社會，期待能拋磚引玉，讓善能量像漣漪般地擴大，嘉惠更多偏遠鄉鎮長者。