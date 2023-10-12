受東北季風影響，今（12）日基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，早晚低溫約22度；明天（13日）東北季風減弱、水氣減少，不過各地早晚溫度仍偏低，尤其中南部日夜溫差大，提醒民眾適時增添衣物；下周日（15日）下一波東北季風到來，將影響台灣3天，屆時溫度會比現在還要冷。

中央氣象署最新資訊顯示，明天、周六（14日）東北季風減弱，水氣持續減少，雖然基隆北海岸及東北部清晨還是有可能出現零星降雨，但白天各地大多呈現多雲到晴的好天氣，僅午後南部地區及中部山區需注意局部短暫雷陣雨；溫度部分，各地早晚低溫下探22度，白天舒適微熱，中南部高溫約32度，日夜溫差較明顯。

明後兩天水氣逐漸減少，迎來短暫的好天氣。（合成圖／中央氣象署）

不過下周日到下周二（17日）又有一波東北季風來襲，北台灣將比這幾天還要寒冷，氣溫至少會再降1度，桃園以北、東半部地區及北部山區都有局部短暫雨，且在下周三、四（18日、19日）逐漸減弱後，下周五（20日）又會有一波新的東北季風到來。

中央氣象署提醒，未來一周台灣各地皆為東北季風的天氣型態，雖然強度有時強、有時弱，但各地仍以多雲到晴為主，降雨不多，早晚稍有涼意，中南部日夜溫差較大。