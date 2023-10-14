今天各地天氣較穩定，僅東半部、基隆北海岸有零星短暫雨，白天氣溫略升、早晚涼，今晨最低溫在苗栗19.4度。明天（15日）東北季風增強，大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，下周一（16日）起水氣減少。下周三至五（18至20日）白天微熱，為「秋老虎」型態；早晚輻射冷卻明顯，氣溫將低於20度，是今年入秋以來降溫最明顯的時段，留意日夜溫差達10度以上。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天水氣少、各地晴午後多雲，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星降雨機率。今各地氣溫：北部19至31度、中部21至33度、南部22至34度、東部21至31度。

最新模式模擬顯示，明天有一小股東北風南下，但水氣很少，大台北東側、東北部及東部雲量略增、偶有局部短暫雨，北台灣略轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。下周一、二各地多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。

吳德榮表示，下周三至周五中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為「秋老虎」型態，各地晴朗無雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差很大。

氣象粉專「林老師氣象站」也指出，受東北季風影響，加上環境水氣明顯減少，下周二晚上開始到周四清晨，輻射冷卻效應發酵，是今年入秋以來早晚降溫最為顯著時段，氣溫低於攝氏20度，日夜溫差將超過10度以上，提醒民眾適時調整衣著。