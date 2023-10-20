今天鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部下午起轉為短暫陣雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨機率；北台灣白天高溫約26、27度，越晚越涼，夜間至明天（21日）清晨降至19度左右。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天鋒面通過及東北季風增強，迎風面中部以北及東半部水氣增加，環境大氣不穩定，下半天起轉為有局部短暫陣雨的天氣，尤其北台灣降雨區域較廣，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨。南部仍維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

冷空氣跟著南下，明後天北部、東北部高溫明顯下降，只有22、23度，清晨低溫降至19度左右，整日感受濕涼。桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨。

另外中央氣象署發布陸上強風特報，今天起嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，台南、花蓮、台東沿海空曠地區也有較強陣風。