今天東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中央氣象署針對基隆北海岸、新北及大台北、宜蘭山區發布大雨特報。北部、東北部明顯轉涼，今晨最低溫在台北19.1度，白天高溫也只有22、23度，整天感受濕涼。

氣象署指出，今天東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨；北部、東北部轉涼，夜晚清晨低溫約20度左右，白天高溫也只有22、23度；花東雲量偏多有局部雨；中南部天氣變化較小，午後近山區有局部短暫陣雨，早晚低溫21至23度，白天仍有28至30度高溫，留意日夜溫差大。

氣象署發布陸上強風特報，嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，台南、花蓮、台東沿海空曠地區也有較強陣風。

明天持續受東北季風影響，北部、東北部濕涼，其他地區早晚也涼，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，不過降雨範圍有逐漸縮小的趨勢，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一（23日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨；下周二至四（24至26日）天氣較穩定，各地晴到多雲，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。