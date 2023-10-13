氣象專家賈新興今天表示，一個超過中度強度的聖嬰現象將成形，並且持續至明年春季。對此，氣象署指出，聖嬰現象對台灣的影響是春雨會比較明顯，平均雨量會比較多。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書上表示，根據最新資料顯示，下個月就可以正式確認聖嬰現象成形，從預報的資料顯示將持續至明年春季。

賈新興說，一般而言，出現聖嬰現象時，冬季台灣易偏暖，明年春雨則易偏濕。至於2023年全球年均溫，在聖嬰現象的推波助瀾之下，今年1月至9月地球均溫已經比2016年同期高出攝氏0.05度，目前各國專家研判2023年地球全年氣溫有機會再創新高。

交通部中央氣象署副署長呂國臣接受媒體聯訪表示，只要連續5個季度超過赤道附近平均海溫0.5度以上就是聖嬰時間，現在累積了4個季度，也就是說下個月有機會成形。

呂國臣指出，聖嬰現象對台灣的影響就是春雨會比較多，明年2到4月期間，台灣平均雨量會比較多，但對颱風季的影響目前訊號沒有很強烈，還要再觀察。