美國商務部宣布進一步對陸出口晶片管制，計畫禁止輝達（Nvidia）等公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸。對於新規納入更多晶片管制，經濟部長王美花說，這是美國對去年10月7日管制措施補上漏洞，進一步加強管制。但由於全球AI晶片已供不應求，認為對台灣影響較小，「比較間接」。

美國去年限制先進晶片出口後，輝達專為大陸設計降規晶片A800和H800，造成業務激增。美國商務部新規定意在防堵去年10月發布法規的漏洞，擴大對替代晶片管制。

由於輝達是台積電的客戶，相關輸陸禁令是否對台半導體業有衝擊？王美花說，台灣是代工產業，此管制主要影響是國外設計公司買主，我們就是依循相關規則。

美國管制加嚴後，她認為輝達的降規晶片H800確實會受到限制，不可以賣到中國。但是AI晶片現在全球供不應求，先進製程做出來產品都還不夠需求，因此這個管制對台廠商影響小，屬於「比較間接」影響。