對於外界好奇若終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台灣經濟成長率的影響。財政部門官員表示，若用最極端的假設來估算，預計影響GDP不到1個百分點。惟官員也強調，影響可能比想像還要更小，近年企業不斷找尋新的市場跟技術層次，都有助於減緩終止ECFA的衝擊。

貨品貿易早期收穫計畫於100年1月1日起開始實施降稅。根據公開資料顯示，100年出口總值為3,121億美元，其中對大陸早收清單出口值為179億美元，占5.8％；到了106年出口總值3,154億美元，其中早收清單出口為227億美元，占比7.2％來到最高峰，接著就開始往下掉；以111年來說，出口總值4,794億美元，其中早收清單出口值252億美元，僅占4.3％。

官員指出，實施早收清單12年以來，平均每年出口值為200億美元，隨著對出口占比逐漸下降，可能與對大陸需求降低有關。

談到終止ECFA對我國GDP影響，該官員先是回推，100年早收清單出口值近180億美元，相關金額比99年尚未有關稅優惠時增加18％，也就是說99年沒有早收清單的時候相關產品（如鋼鐵、石化、機械等）出口約152億美元。

官員估算，在還沒有早收清單前，每年相關產品出口約為150億美元，有了早收清單後可到205億美元，兩者相差約50億美元，換算成台幣約1,500多億元。若以今年預估名目GDP為23兆元，等於影響GDP不到1個百分點，約0.7到0.8個個百分點。

「不能說完全沒有影響。」該官員表示，上述假設是較為極端和強烈的估算，整個產業的供應、生產狀況一直在變，或許最後影響會比預估還少許多。關稅是將低成本的方式，但一定也有其他方式降低成本跟促進效率，「終止ECFA不代表一切完全歸零」。

官員強調，台灣企業不會一直被動等待，廠商一定有所警覺，近年來不斷提高競爭力跟拓展市場，找到新的市場跟技術層次，都有助於減緩衝擊，同時相信台灣企業有一定競爭力，並做因應。