由於東北季風影響，明（12）日桃園以北、東半部地區及北部山區雲量偏多，且有局部降雨的機會，午後山區及南部有些局部短暫雷陣雨，各地早晚低溫普遍為22到24度，感受稍有涼意。氣象署表示，未來一周各地早晚稍有涼意，中南部日夜溫差較大，周五、下周日（13日、15日）兩天深夜至隔天凌晨，北部、宜蘭低溫都可能下探21度。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天迎風面雲多偶雨，桃園以北、東半部及北部山區雲量偏多，且有局部降雨的機會，新竹以南維持多雲到晴，午後山區及南部有些局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫；溫度方面，各地早晚低溫普遍為22到24度，感受稍有涼意，白天高溫，桃園以北及東北部仍為26、27度左右，整天溫度變化小，感受偏涼，竹、苗及花東地區為28、29度，中南部則可以來到30、31度，日夜溫差較大。

氣象署預測一周溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周五、周六（13日、14日）東北季風稍減弱，水氣亦減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有零星短暫雨，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨；下周日（15日）東北季風稍增強，北台灣溫度略降1度左右，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一、下周二（16日、17日）仍受東北季風影響，不過水氣減少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後其他山區有零星短暫陣雨；下周三（18日）東北季風稍減弱，各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，午後其他山區亦有零星短暫陣雨。