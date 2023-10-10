今天國慶日東北季風增強，北部、東半部及恆春半島降雨機率高，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨；由於北方冷空氣南下，降溫轉涼有感，今晨最低溫在花蓮21.2度。這波東北季風影響至明天，周四、五（12、13日）各地晴時多雲，基隆北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，周六（14日）水氣減少，不過周日、下周一（15、16日）又有東北風影響，北部、東北部再轉雨。

氣象署指出，今天東北季風增強，迎風面北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，東北部、東部及桃園以北降雨時間較長，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部豪雨發生機率，中南部多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨。

氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，北方冷空氣南下影響，今天北部及東北部降溫轉涼有感，外出活動留意多帶一件薄外套。根據氣象署觀測，今晨北台灣低溫約21至23度，最低溫在花蓮21.2度，基隆、桃園也只有21.3度。

這波東北季風影響至明天，氣象專家吳德榮指出，周四、五各地大致晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨。周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升，中南部山區午後偶有短暫降雨。

接著周日、下周一另一波東北風影響，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部有局部雨，北台灣再轉涼。