今天（14日）各地天氣不錯，呈現晴到多雲的好天氣，明天（15日）東北季風增強，溫度將比現在還要冷，所幸水氣增加不明顯，僅東北部迎風面有些微雨勢；至於下周南海附近有發展熱帶系統的機會，不過路徑都將往中南半島前進，不會對台灣造成影響。

中央氣象署資訊顯示，明天東北季風稍微增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，大台北地區在清晨以前也有零星雨勢，午後各地山區及高屏地區可能出現雷陣雨；至於溫度方面，各地早晚低溫下探21度，白天高溫在28度至30度之間。

明天（15日）東北季風增強帶來些微雨勢，不過16日開始水氣就會減少。（合成圖／中央氣象署）

下周一、下周二（16、17日）持續受東北季風影響，不過水氣會持續減少，僅剩基隆北海岸及東半部地區有零星降雨；下周三、下周四（18、19日）東北季風將減弱，各地呈現多雲到晴的好天氣；直到下周五（20）開始，東北季風又有一波增強，且水氣增加明顯，處於迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區，都有局部短暫雨勢。

此外，中央氣象署提到，下周南海地區有機會發展熱帶系統，不過根據目前的預測，相關路徑顯示均會往中南半島前進，不會影響到台灣。