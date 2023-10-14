氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.明微轉變 週一好轉 週三起秋老虎」專欄指出，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(14)日水氣少、各地晴午後多雲，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。各地區氣溫：北部19至31度、中部21至33度、南部22至34度、東部21至31度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(15)日雖有一小股東北風南下、但水氣很少；大台北東側、東北部及東部雲量略增、偶有局部短暫雨的機率，北台略轉涼；背風面無影響，晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。下週一、二(16、17日)各地多雲時晴，山區午後有局部短暫雨，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週三至週五(18至20日)中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為「秋老虎」型態，各地晴朗無雲，白天紫外線強，天氣微熱早晚涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。