氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬則顯示，今(13)日各地大致為晴時多雲，東北角及宜、花偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有零星降雨的機率；北舒適南微熱，各地早晚稍涼。各地區氣溫：北部21至30度、中部21至33度、南部22至33度、東部21至30度。明(14)日水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週(15)日一小股東北風影響，水氣不多，大台北、東北部及東部轉有局部短暫雨，北台再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。下週一(16日)東北風轉乾，大台北轉多雲時晴，其他地區晴時多雲，山區午後有零星少量降雨；各地早晚偏涼。下週二至週四(17至19日)各地晴朗穩定，白天氣溫升、早晚涼，日夜溫差大。