今天仍受東北季風影響，不過水氣減少，桃園以北及東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有大雨機率。天氣明顯轉涼，今晨最低溫在新竹20.4度，氣象專家指出，周六（14日）下一波東北季風增強，溫度還會再降，北台灣低溫約20度出頭，空曠地區有機會跌破20度、下探1字頭。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北風影響，大台北、東北部及東半部偶有局部雨，東北部山區雨勢減緩，但已累積大量降雨，應避免前往；桃園以南晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。今各地氣溫：北部21至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部21至31度。

明天、周五（12、13日）各地晴時多雲，北海岸、東北部及東半部偶有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫降雨。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，周六下一波東北季風增強，迎風面北部、東北部及東半部有局部短暫雨，但雨勢較趨緩，且有越來越乾的趨勢。氣溫會下降1、2度，北台灣及東北部低溫約20至22度，沿海空曠地區有機會跌破20度，至少維持3至4天。