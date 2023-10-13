東北季風今明2日（13、14日）減弱，各地天氣都算穩定，僅東半部地區、基隆北海岸及馬祖有零星短暫雨，不過未來兩周天氣仍受東北季風影響，包括下周日（15日）及下周六（21日）氣溫都會再下降。

中央氣象署資訊顯示，明天各地大多呈現多雲到晴的好天氣，僅東半部地區、基隆北海岸及馬祖有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區雖有局部短暫雷陣雨，但降雨範圍小又短暫；溫度部分，各地早晚低溫約21度，白天秋高氣爽、舒適微涼。

未來兩周持續受東北季風影響，且下周五（20日）威力再增強，低溫將下探1字頭。（圖／中央氣象署）

下周日東北季風稍增強，北台灣溫度稍降，迎風面降雨區擴大，大台北地區、東半部地區及北部山區都有局部短暫雨；下周一、下周二（16、17日）仍維持低溫，不過水氣有減少的趨勢。

下周三、下周四（18、19日）東北季風減弱，風向將暫時轉為東風，各地天氣晴朗；不過下周五（20日）東北季風又會再增強，冷空氣感受更明顯，下周六低溫將下探1字頭。