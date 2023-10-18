氣象署預估輕颱「三巴」將在今天生成，對台灣沒有直接影響，不過氣象專家林得恩表示，颱風季還沒結束，美國模式模擬10月下旬西北太平洋還有熱帶擾動生成訊號，未來可能發展成熱帶性低氣壓或颱風，更指出13年前的梅姬颱風就是10月颱，造成38人死亡，災情慘重。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，越南東方海面上的熱帶性低氣壓，今天白天有機會增強成輕颱三巴，預計將朝海南島方向附近移動，對台灣並無直接影響，僅外圍環流會導致台灣有雨。

但除了三巴颱風，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大約在10月26日左右西北太平洋海域還有新的熱帶擾動生成訊號，對台灣會不會有影響，要繼續追蹤觀察。

林得恩強調，近日東北季風漸漸增強，各地平均氣溫也開始慢慢變涼，季節轉換的腳步，也愈來的愈明顯，但颱風季還沒結束，10月颱仍不可掉以輕心。

林得恩說，2010年10月21至24日的梅姬颱風就重創台灣，梅姬颱風降雨主要集中在宜蘭、新北等縣市，宜蘭縣蘇澳雨量測站觀測到連續4小時雨量超過100mm/h，最大更高達181.5mm/h，梅姬共造成38人死亡，96人受傷，3453人進行緊急撤離，農林漁牧損失超過1億3千萬元。因此10月颱的威力絕不容小覷。