由於東北季風影響，明（17）日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部、中部山區偶爾有零星短暫小飄雨。氣象署表示，本周至下周受東北季風增強與減弱交替影響，東半部、恆春半島水氣最多，大台北、宜花高溫變化較大，中南部主要是日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天東半部及恆春半島有局部短暫雨，水氣偏少的北部維持多雲到晴，南方水氣北移，中南部雲量偏多，南部地區、中部山區偶爾有零星、短暫小飄雨；溫度方面，各地早晚低溫21到24度，稍有涼意，白天大台北及東半部高溫25到27度，西半部則在29、30度，中南部日夜溫差較大；此外，東北風偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、澎湖、金門易有8至9級強陣風。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周三、周四（18日、19日）東北季風稍減弱，環境轉吹偏東風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，午後其他山區有零星短暫陣雨，北台灣高溫略回升，兩日各地天氣好、溫度也較高一些；周五（20日）東北季風增強，水氣稍增，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周六（21日）東北季風影響，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，白天北台灣高溫略降，大台北地區約25度，整日較涼；下周日（22日）東北季風持續影響；下周一（23日）東北季風減弱，基隆北海岸、東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。