東北季風今天（22日）開始減弱，明天（23日）北台灣氣溫回升，各地感覺稍熱，迎風面的東半部地區及基隆北海岸容易出現短暫雨，尤其今晚至明晨，東半部沿海有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾注意。

中央氣象署資訊顯示，明天東北季風持續減弱，北台灣氣溫繼續回升，北部及東半部高溫達29度，中南部高溫也上看31度，各地呈現舒適到稍熱的狀況；降雨部分，迎風面降雨機率仍高，包括東半部地區及基隆北海岸都可能出現短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周二至周四（24至26日）全台水氣偏少，除基隆北海岸及東半部地區有零星降雨外，各地大致呈現多雲到晴的好天氣，午後南部地區及中部山區則要注意局部短暫陣雨。

周五（27日）東北季風將有一波增強，周六、下周日（28、29日）北部、東北部天氣又將轉涼，且台灣周圍水氣也會偏多，除北部及東半部地區降雨機率提高外，中南部地區的雲量也會明顯增加，山區都可能出現零星短暫雨。

中央氣象署將本周天氣分為3階段，尤其周五（27日）起東北季風將增強，屆時全台有雨轉涼。（圖／中央氣象署）

中央氣象署也指出，本周天氣可分為3階段，周一「早晚涼，白天溫度回升」，周二至周四「天氣大致穩定，氣溫回升」，周五起「雨多雲增，再度轉涼」。