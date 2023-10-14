蘋果擁有許多品種，不論是咬起來爽脆或是粉粉的口感都有人喜愛，但你知道其實沒有「蜜蘋果」這種品種嗎？福壽山農場透過臉書解釋，蜜蘋果其實是一種現象，代表的是該蘋果新鮮、甜度高、熟成快，且出現結蜜的地方並不是最甜的位置，讓網友看完後全都驚呼「搞錯一輩子」。

「福壽山農場」臉書今（13）日分享，蘋果採收已進入中後期，農場內剩下的主要品種為北斗與富士，並告知粉絲「越晚採收的品種甜度越高，遇到的日夜溫差也越大，結蜜的情況也會比較明顯唷」。

沒想到，因為提到「結蜜」關鍵字，讓網友開始詢問，隨後福壽山農場的小編狂發數篇文解釋，「蜜蘋果」不是一種品種，而是一種現象，主要是因為高山秋季的日夜溫差急遽且明顯，導致蘋果出現的一種「生理障礙」。

福壽山農場小編提到，有些民眾吃完「蜜蘋果」後，會感覺口味跟上回吃到的有差距，以為自己被騙了，其實就是因為「蜜蘋果」只是現象，因此民眾在不同時間購買，就很有可能買到不同品種的蘋果，「下次吃到好吃的『蜜蘋果』，記得問問店家是什麼『品種』的，下次再指定一樣的品種才會吃到一樣好吃的蘋果唷」。

此外，福壽山農場透露，蘋果結蜜的現象容易發生在甜度高（轉化糖不完全）與晚採收（氣溫變化大）的品種上，因此結蜜部位其實並不是最甜的位置，蜜腺旁完熟的果肉才是真正的又香又甜；並提醒若蘋果出現結蜜的狀況，代表該顆蘋果新鮮、甜度高且熟成快，一定要冰冷藏保存，否則在室溫下很快就會熟成鬆掉了。

福壽山農場連發數篇解釋文，讓網友笑說「要不要看你一個早上發幾篇蘋狗文？」小編只能無奈解釋「沒辦法，有人要偶好好的解釋一下蜜蘋果的意思，偶只好意思意思解釋一下」；其他人也說「小編，早上有受到什麼刺激嗎」、「一大早被蜜蘋果洗版XD」、「天哪！搞錯一輩子」、「長知識了…」。