泡麵是許多人的消夜首選，一名女網友分享，日前泡了一碗麻辣牛肉麵，突發奇想加了3匙「奶粉」，沒想到口味大升級，湯頭變得濃郁，整體吃起來更美味。貼文曝光吸引1.6萬人狂讚，有網友笑說「原本不健康變得有點健康」。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前在滿漢大餐的「麻辣鍋牛肉麵」裡加了3匙奶粉，原本擔心可能會是暗黑料理，沒想到超級搭，「直接升級獲得一碗麻奶泡麵！」

原PO表示，麻辣口味的泡麵加了奶粉後，比原本的湯頭更濃郁、更好吃，吃久了有一點「泰式椰奶」的感覺，她說老公試吃後也去泡了一碗一樣的。

貼文曝光引發熱烈討論，網友笑說「原本不健康變得有點健康」、「如果加晚安奶粉，晚上不知道會不會比較好睡？」也有網友表示「奶、蛋是萬能食材，沒有不搭配的料理」、「海鮮款的泡麵也可以這樣泡」、「來一客用鮮奶煮也很好吃」。

不少網友也分享其他吃法，「加起司片也好吃」、「加布丁也可以」、「優格、布丁或檸檬水都超級讚，但是不能同時加，一次只一種。」