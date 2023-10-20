一年一次的萬聖節再度來襲，每年許多食品業者都會搭上搞鬼熱潮，搶先推出萬聖節限定商品，為迎接萬聖節，知名零食「浪味仙」也再度推萬聖節期間限定商品，延續去年異國風口味的銷售熱潮，今年再度以奢華、濃郁的口味來搶攻消費者味蕾，推出三種顏色餅體的全新浪味仙，每種顏色代表不同口味，讓消費者體驗一秒出國去的濃厚異國風情，也吸引許多KOL與KOC搶發美食文分享，許多通路上架後更是秒殺銷售一空。

今年浪味仙推出黑、紫、綠，三種顏色，每種顏色也代表著不同的口味，分別是黑色的黑松露口味、綠色的羅勒青醬口味以及紫色的紫芋口味。螺旋狀餅體已經是「浪味仙」給消費者的獨家印象，此次趁著萬聖節，再度搞怪推出再次推出「Jumbo版加大餅體」，不僅外觀變大，螺旋狀餅體更能均勻吸附美味，酥脆感也更升級。

此次搭配三種口味及顏色也推出三款KUSO濾鏡，吸引許多網紅拍攝限時動態分享，知名抖音網紅各種同學一謙與Ａ冷也拍攝KUSO濾鏡影片分享，吸引萬名粉絲點閱，浪味仙這次更舉辦濾鏡互動抽獎，獎品提供千元萬聖節置裝費，讓消費者一起搞怪萬聖節與浪味仙一起不給糖就搗蛋，浪味仙全新萬聖節限定口味，限量推出、售完為止。