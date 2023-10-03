台北市立天文科學教育館統整10月精彩天象，包含獵戶座流星雨、今年唯一金星西大距等，其中10月29日凌晨將出現今年台灣唯一可見的月食，這次錯過要再等2年。

天文館說明，獵戶座流星雨以流星速度極快著稱，偶爾會出現明亮、爆裂的火流星，10月22日前後將達到極大期，預估每小時天頂流星數（ZHR）約為20，當晚11時月亮西沉後是最佳觀賞期。

金星則在10月24日到達西大距位置，此時它與太陽的離角最大，當天凌晨2時30分左右從自東方升起，直到天亮前都是全天空最亮的星，非常容易辨識，可觀賞時間也最長，透過望遠鏡觀察可看出其呈現半圓形的弦月狀，非常特別。

天文館表示，10月29日拂曉發生的月偏食是今年台灣唯一能看到的月食，月球自凌晨3時35分初虧，至4時52分復圓，通過地球本影區約1小時17分鐘，全程可見，4時14分食甚時的最大食分為0.122。

天文館表示，但滿月的亮度從2時1分進入半影區起即開始減弱，雖然食甚時月亮看似僅缺一角，但仔細觀察可發現亮度僅剩下滿月時的一半左右，若使用攝影方法將呈現明顯差異。