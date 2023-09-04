超思進口蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲在臉書提及蛋價爭議，他表示，農委會從澳洲進口空運來台的雞蛋，一顆最高補貼竟然高達32塊，但便利商店買一顆茶葉蛋頂多10至12元，痛批政府失能導致市場失衡，簡直是用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，明顯已成國家危機。

柯文哲貼文提及，農業部農委會今年3月還未升格，為解決蛋荒，啟動專案進口雞蛋，由政府吸收進口蛋「到岸價格」與「國內產地價格」價差，以及關稅、營業稅等成本。

農委會今年3月至7月由美、澳、巴西等七國進口到台灣的雞蛋就超過1.4億顆，農業部吸收價差約5.7億元，代表進口蛋無論成本多少，最後都直接以國內產地價賣出，營造蛋價平穩的假象，但其實價差全由政府補貼。

柯文哲批評，農委會一開始就沒有管控好供需，欺騙人民蛋荒都是因為禽流感，反觀鄰近國家卻沒有災情慘重，但其他國家致力輔導蛋農升級設備、避免禽流感肆虐減產，民進黨政府卻要農民「看天吃飯」，蛋荒爆發後，再拿人民納稅錢大撒幣，粉飾太平，如今還誇口此舉創造整體政策效益60億，更稱全民是最大得利者，可見官員厚顏無恥，令人嘆為觀止。

柯文哲指出，台灣每日雞蛋供給和需求數量，絕對可以算得出來，但農委會卻放任雞蛋缺口爆量、民怨沸騰才要想辦法，奇怪的是，小市民買不到蛋，行政院副院長鄭文燦去賣場視察，卻能看到雞蛋塞滿貨架。

柯文哲也批評，瘋狂進口不精算數量，再導致雞蛋供過於求，進口蛋放到爛掉，也造成本地蛋滯銷，蛋農苦不堪言，中央畜產會、官股農業國家隊「台農發公司」還可以危機入市，摻一腳進口雞蛋，大發國難財，但時任農委會主委陳吉仲非但不用為此負責，還可以升格升官。

柯文哲喊話，「請陳吉仲部長說清楚，這些荒腔走板的政策誰要負責」，農業部也須說清楚，為何原是是政策與產業「對接協調窗口」的中央畜產會，球員兼裁判跳下來自辦進口，以及肩負台灣農產品外銷國家隊的台農發公司，為何角色錯亂，倒過來扮演起進口商。

柯文哲直言，「用大撒幣解決政府失能的手段，人民還要忍受多久？ 試問政府撒幣5.7億補貼雞蛋進口，是全民得利？還是你在圖利？」