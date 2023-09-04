台灣3月爆發蛋荒，農委會日前砸下近5.7億元補貼大舉進口雞蛋，藉此平抑蛋價，民眾黨主席柯文哲痛批，超商一顆茶葉蛋頂多12塊，但政府從澳洲進口空運來台的雞蛋，一顆最高補貼32塊。對此，民進黨團澄清，這僅是從澳洲空運來台的補貼價格，而非整體雞蛋平均補助價格，且空運數量只占整體進口的3.6％，反酸柯文哲刻意放大，算數方式異於常人。

柯文哲3日在臉書發文批評，政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，是國家危機。他質疑，今年3到7月，由美、澳、巴西等7國進口到台灣的雞蛋就超過1.4億顆，由農業部吸收價差約5.7億元，且進口蛋不管成本多少，最後都直接以「國內產地價賣出」，此舉是營造蛋價平穩的假象，其實價差全由政府補貼。

對此，民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團書記長莊瑞雄說明，影響收購雞蛋價格的因素有兩個，其一是運送方式，空運較快但較貴，澳洲空運來台的蛋價格一定最高，美國則是19到24元，但以「整批蛋」的價格平均下來，整體價格就會差不多；其二是運送距離，如美澳與台灣較遠，價格也會比較貴。

莊瑞雄指出，當國內雞蛋不足，就要從國外進口，會涉及關稅30％、營業稅5％以及整體運輸、採購成本，由政府吸收，且為平抑物價，政府會用更低的價格，讓消費大眾能以較合理的價格買到雞蛋，獲利的是全國吃蛋的人民，這麼簡單的數學、邏輯關係，沒有必要大肆抹黑。

他批評，柯文哲將農業部進口的1億4882萬顆蛋中，挑出空運的537萬顆，但那只占整體進口的3.6％，但政府看待事情是以總體進口價格為主，而非哪次、哪批花了多少錢，且年中雞蛋進口屬緊急專案，而非常態，柯文哲刻意放大，還稱因為雞蛋大量進口，導致進口蛋放到爛掉，也造成本地蛋滯銷，「這個算術的方式這個是異於常人。」

民進黨立委許智傑批評，柯文哲缺蛋也罵政府、進口蛋也罵政府，因為禽流感等諸多因素，導致雞蛋的供需失衡，農委會以人民生活為本，想辦法補充雞蛋和平衡物價，有一些整體考量的權衡措施，在野黨應該體會政府持家的用心，讓農民和人民有穩定價格的雞蛋買賣和食用才是最重要的，不要只是一味批評。