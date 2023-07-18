國民黨立委傅崐萁6月被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘時強吻，國民黨17日表示查無實據。傅崐萁今以「NCC的水門案」形容此事，指所謂「性騷案」就是NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥與鏡傳媒社長裴偉合謀圍魏救趙，把Metoo當作武器使用，趁亂當中不惜違法犯紀，讓鏡電視上架。

時任《壹週刊》社長、現任《鏡週刊》社長裴偉6月15日自稱是傅崐萁涉嫌性騷的目擊者，並向媒體還原經過，當時獲得超高聲量。而就在兩個禮拜後，NCC審查通過鏡電視負責人變更及上架有線電視案，成為近10年唯一成功上架的新聞台。

傅崐萁今痛批，大導演裴偉跟編劇陳耀祥，將Metoo當武器，製作一齣狸貓換太子的大戲，是活生生的「NCC水門事件」。傅表示，6月3號拋出性騷指控被拋出，真正的目地就是圍魏救趙，陳耀祥趁亂當中不惜違法犯紀，鎖住逃生門，就是為了讓鏡電視能夠上架，通過董事長的變更案。

傅崐萁接著細數，壹週刊跟鏡週刊至今對他有123篇報導，九成以上都是全面攻擊。傅也質疑，2014年正值九合一大選前夕，倘若真有性騷，被害者當天到法院控告，一定成為封面故事，至少銷售可以百萬份。壹週刊怎麼可能放過這麼好的機會，「這麼好的題材可以隱忍9年？」

傅也指控，TVBS要更換一位負責人，要花1年6個月；另民視、三立等，要換照都要審查1至2年。而裴偉的鏡電視卻在一個月換五位負責人，更是整整10年來，台灣唯一通過上架的新聞台，「這個以腥羶暴力血腥聞名的鏡週刊，到底為國家社會帶來什麼樣的一個價值？」

傅說，鏡週刊一路以來，不管是對民進黨主席賴清德的新潮流，或民進黨其他派系全面圍殺，成為特定派系鬥爭其他派系的主要推手，難怪裴偉會說他是直通總統府、行政院。傅最後說，他會本於監督職責，對鏡電視持續追蹤到底，務必讓全國民眾能夠了解鏡電視到底是如何上架。

傅也感謝國民黨性平會的4位外部委員，以及3位的內部委員，所有的調查結果都尊重。如果哪一方可以不服，儘快地訴諸法律，這個才是正本清源之道，不要再浪費媒體，閱聽人的眼球。