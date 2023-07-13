照服員吳可芸在2015年10月加入彰化縣消防局東區義消分隊行列後，迄今近8年內，累積服務時數4330小時，共協助524件救護案件勤務，犧牲奉獻的付出讓她榮獲內政部消防署全國救護志工菁英的殊榮，將於今年12月國際志工日時接受表揚。

「只要救護勤務鈴聲一聲，吳可芸都當仁不讓！」消防局指出，不論是創傷，抑或OHCA （患者到院前心肺功能停止）等案件勤務，只要分隊的救護勤務鈴聲一響，吳可芸都當仁不讓、積極參與，因此累積了許多救護經驗，迄今已有近8年的年資，累積服務時數4330小時，共協助524件救護案件勤務。

吳可芸從事照服員工作，除了照服員的證照，她也考取了保母、保育人員及初級救護技術員等證照，並在工作之餘前往消防分隊協助救護勤務，在其他義消眼中，她熱衷學習也熱於助人，並常將自身照服員的專業知識技巧與警消人員交流。

因平常工作時常需照料臥病患者，吳可芸在執行緊急救護勤務時，更能對長期臥床患者提供更適宜的搬運品質。

她今年經彰化縣消防局初選及內政部消防署複選後，榮獲內政部消防署全國救護志工菁英的殊榮，並將在今年12月國際志工日接受表揚。

消防局指出，吳可芸於2019年至2021年都榮獲該局救護義消協勤績優人員， 2020年間，更有2次將OHCA患者急救成功，今年榮獲內政部消防署全國救護志工菁英，當之無愧。