彰化一名鐘姓男子在地方LINE群組內標記村長詢問問題，僅因過了14分鐘對方仍未回覆，他竟當眾飆罵「你母草枝擺？是看我很軟」，事後被村長告上法院。而鐘男應訊時硬掰是「歌名」，檢方不採信依法起訴；法官依犯公然侮辱罪，判處鐘男罰金5000元，得易服勞役。

據判決書指出，鐘男為地方某LINE群組成員，今年2月15日下午5時35許，鐘男見帳號「村幹事XX」退出群組後，隨即標記村長詢問，「XX不服務了嗎？干嘛退出群組」，14分鐘後，因村長未即時回覆，鐘男當眾在群組內飆罵，「你母草枝擺？也不回覆一下！是看我很軟」，事後村長不甘受辱，報警提告。

鐘男應訊時坦承有發表過以上言語，但矢口否認有何妨害名譽之犯行，辯稱「你母草枝擺」是一首歌。

檢方認為，衡以社會常理，「草枝擺」本是臺語「臭機掰」之諧音用詞，在社會通念及口語意義上，本含有輕侮、鄙視對方之意，客觀上足使受辱罵者感到難堪與屈辱，因此依法起訴鐘男。

法官審酌鐘男不思以理性方式溝通，竟在不特定多數人得以共見共聞之LINE群組內，以文字辱罵村長，貶損其人格與社會評價，所為應予非難；考量其犯罪之動機、目的、手段及雙方調解失敗，法官依犯公然侮辱罪，判處鐘男罰金5000元，得易服勞役。