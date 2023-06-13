竹北市知名麵館雇用的張姓中度身障者，在搬熱湯時不慎燙傷腳部，送醫發現未有勞健保，勞動黨縣議員羅美文13日帶同被害人在店外抗議，指張男工時長達307小時，薪水僅16000元，剝削身障勞工。范姓雇主承認行政作業疏失，未將張男投保勞健保，強調絕無任何剝削勞力情事。

范姓雇主說，該店長期與光華智能發展中心合作雇用特教生長達20年，張男的母親在該店工作，希望兒子也能來工作，2013年同意讓張男任臨時人員，在廚房從事擺放碗盤及裝筷子的工作，張男期間數度因身心狀況主動離職又復職，都有投保勞健保。

雇主說，張男在今年1月復職，3月11日曾姓身障者請張男一起抬熱湯上車，湯桶不慎翻覆，熱湯流進張男的雨鞋內，造成張男右腳受燙傷，送醫時才發現未有勞健保。

雇主解釋張男復職時，剛好是農曆年期間，行政人員忙碌造成的疏失，已在5月16日完成勞健保加保，並且同意讓張男休養3個月，薪資照付，並全額負責醫療費。

對於外指控張男工時長達307小時，薪水16000元的問題，范映晴指張男下午2點到5點在廚房吃飯和休息，午休時間沒有打卡，新到職的會計小姐沒有核實扣除，造成累積307小時工時的誤解。

由於張男是中度身障者，產能較一般工作能力之人為低，以實際工作狀況，依身心障礙者權益保障法相關規定調整月薪，絕無任何剝削勞力的情事。

麵店律師張婉娟指出，勞動黨未詳加探究實情，對麵店做錯誤評價，實感遺憾，本事件已向縣府申請勞資爭議調解。

縣府勞工處長劉家滿表示，雇主未對聘用人員投保勞健保，將由勞保局處理，依勞基法22條可處2萬以上100萬罰鍰，衍生的職災問題，該處已協助勞工職業災害補助，並安排勞薪關係和諧促進會進行調解，全力保障勞工的權益。

劉家滿並說，身心障礙者權益保障法40條，庇護性就業身心障礙者，得依其產能核薪，該身障者薪水16000元非基本工資的問題，將會查核確實出勤的狀況、釐清。