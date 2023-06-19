今(19)日勞動部召開「第2季基本工資工作小組會議」，但基本工資調漲與否，以及調幅仍待第3季才能拍板。勞動部表示，本次會議中資方委員並沒有特別反對調漲，但如何抓到平衡點仍須以消費者物價指數(CPI)、經濟成長率(GDP)等各項指標討論，今日也未提及調幅。

據勞動部過去的基本工資審議委員會計算方式，若今年基本工資調漲，漲幅將落在3.22％至3.57％之間，即月薪將調漲為2萬7265元，時薪為182元，但仍待第3季審議委員會討論才能拍板。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，基本工資漲幅須基於CPI、GDP、減班休息、大量解僱、資遣通報等指數討論，所幸物價指數在上半年至今已經緩和下來，但距離下次開會還有2-3個月時間，社會情勢變化快速，因此仍待觀察。

黃維琛指出，基本工資的調漲都會在第3季的基本工資審議委員會才討論，勞方委員當然希望調漲，資方委員這次也沒有明確表達反對調漲，畢竟物價上漲對勞資雙方都有影響，但如何抓到平衡點還須以各項指標來討論。

此外，行政院已核定軍公教明年將調薪4％，黃維琛表示，本次會議中有資方代表提出，基本工資調漲可比照所謂「軍公教模式」，該模式並非比照數字調幅，而是軍公教該年有調大家才一起調。然而基本工資是對廣大基層勞工的基本保障，目的性並不同，難以達到類似的整體性調薪。

今日民眾黨立委張其祿開記者會指出，《最低工資法》至今已超過2500天未完成立法，民進黨在國會席次過半卻未加速立法，缺乏因應調整的法制下，即使每年調薪，但房價和物價的幅度早讓勞工支撐不住。

黃維琛說，《最低工資法》的審查過程中各界仍有不同聲音，現階段也在收集各方建議，多數勞資雙方委員均認為，在還沒《最低工資法》的情況下，目前工作小組的運作架構已讓雙方有良好默契和互動，不反對先維持現有的討論機制。