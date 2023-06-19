曾獲得「莒光楷模」及反毒英雄的已婚黃姓憲兵調查官，前年與林姓女子外遇還在酒後拉扯林女致她受傷，黃男遭處分大過2次、記過1次，及不適服現役退伍，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認定軍方處分沒有違誤，判決駁回黃的訴訟。可上訴。

已婚的黃男在某憲兵隊擔任調查官，他與林姓女子外遇且同居，成為男女朋友不當情感關係，前年3月16日他酒後不滿林女規勸安靜，產生爭吵，他用力拉甩她右手前臂導致挫傷，進而引發軍民糾紛等違失行為。

憲兵指揮部分別核予大過2次及記過1次懲罰，軍方評鑑黃男不適服現役，處分不適服現役退伍從2021年6月1日生效。黃男不服懲罰處分及退伍處分，提起行政訴訟，請求法官撤銷軍方的處分。

北高行政法院認為，黃男具已婚身分且為資深軍官幹部，知悉國軍軍風紀維護實施規定之相關內容，其故意違犯「不當情感關係」及「軍民糾紛」情節重大，軍方處分大過2次及記過1次懲罰，於法並無不合，判決駁回黃的訴訟請求。

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