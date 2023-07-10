松山機場免稅店昇恒昌獲交通部同意，可望未經過招標流程就獲得延長9年營運期，被質疑開後門。對此交通部回應表示，這是為了彌補民間機構在疫情期間仍配合邊境嚴管政策、維持機場正常營運，而造成嚴重的虧損。

國民黨台北市議員徐巧芯於臉書指出，交通部同意讓松山機場管制區內免稅店昇恆昌延約討論，可望獲得延長9年營運期。但此事非常詭異，一般程序要公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作休息區、免治馬桶，就延長9年營運期，跳開招標流程，甚至還減收權利金，天底下怎麼突然出現這麼好的事？

徐巧芯痛批，9年前的物價、條件與現在應該完全不同，一旦說延就延，開了這扇大門後，其他廠商當然也可以爭相效仿。目前正值選舉期間，這種對廠商突然開後門的行為並不符合公部門平時的運作邏輯，很難讓人不做聯想。

徐巧芯表示，一屆總統也才當4年，交通部一個點頭就可以延約9年，怎麼想都不合理。行政部門還是應該要公開透明的走招標程序，否則無法取信於社會大眾。

對此交通部回應，機場促參案民間機構除投資經費辦理公共建設、公共服務外，疫情3年期間機場運量雪崩式下跌，民間機構配合邊境嚴管政策仍維持機場正常營運，造成嚴重虧損，而在疫後旅客回復時，可及時提供服務，爰採延約方式處理。

針對疫情期間，民間機構促參案財政部以民間機構原有獲利水準為目標，提供延約計算方式作為協商參考。在兼顧民航基金財務、彌補民間機構虧損及雙方契約合理等原則下，參考前述計算方式精神，提出延約方案，惟個案延約年期仍需由民航局依實際情形試算。