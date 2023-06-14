南投縣1名家庭主婦因媽媽、姐姐陸續罹患肺癌，她就醫接受LDCT篩檢，發現2顆毛玻璃狀結節，為肺腺癌第1期。（南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

肺癌連續19年蟬聯十大癌症死亡之首，衛福部去年起提供肺癌家族史或重度菸癮者肺部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，南投縣1名50歲的林姓家庭主婦，因媽媽、姐姐陸續罹患肺癌，她主動至衛福部立南投醫院接受LDCT篩檢，發現2顆分別0.7公分、0.9公分的毛玻璃狀結節，為肺腺癌第1期，及早接受治療。

癌症在台灣已41年高居死因之首，每年有5萬多人因癌症喪命，其中肺癌又是所有癌症死因之冠。近年來空氣汙染惡化，國人紛紛戲稱自己是活體空氣清淨機，肺癌發生率也持續攀升，隨著醫療技術和防治措施的改善，肺癌死亡率在過去幾年中有所下降。

南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒指出，早期發現和診斷，加上引入更有效的治療方法，特別是發展快速的標靶用藥與免疫療法等，讓肺癌患者存活率顯著提高。如：戒菸、避免二手菸暴露、改善空氣汙染及定期接受健康檢查等，都是預防控制肺癌的關鍵，早期發現並治療可以提高肺癌患者的生存率。

南投醫院院長洪弘昌表示，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供肺部低劑量電腦斷層篩檢的國家。凡是肺癌高風險族群，如具肺癌家族史50歲至74歲男性或45歲至74歲女性，每年吸菸30包以上50歲至74歲菸癮者，都可到醫院預約LDCT檢查。

早期肺癌患者一定得動手術治療？嚴儆恒表示，早期肺癌不適合接受手術的病人，可以透過放射線治療來取代開刀切除，讓肺癌患者不至於非開刀不可。是否能以放射線治療取代手術？需要經過癌症團隊多方評估，確保每一名肺癌病人能夠接受最好的治療。

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