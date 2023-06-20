天氣漸熱，蚊蟲傳染病紛紛出籠。疾病管制署表示，國內近一周新增16例本土登革熱病例，皆在台南市，而日本腦炎單周新增3例個案，分別為台南市1例、高雄市2例。疾管署提醒，目前已進入蚊媒傳染病流行期，各年齡層都有感染風險，端午連假期間出遊應注意防蚊。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上周新增16例本土登革熱病例，皆居住在台南市，分別為仁德區12例、東區3例及永康區1例，皆有地緣關聯性，研判為群聚疫情；今年累計17例登革熱本土個案，皆有仁德區活動史，或居住在附近，並檢出登革病毒第一型。

郭宏偉指出，上周新增4例境外移入登革熱病例，來源國家分別為泰國、馬來西亞、馬爾地夫、寮國；今年累計49例境外移入登革熱病例， 感染國家以東南亞國家為主。

另國內新增3例日本腦炎病例，疾管署防疫醫師林詠青說明，個案年齡介於50到60多歲，分別為高雄市岡山區2例、台南市西港區1例，居住地附近均有豬舍等高風險場域，皆未接種日本腦炎疫苗，出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、步態不穩、下肢無力等腦炎症狀。

今年國內累計6例日本腦炎病例，分別為高雄4例、台南及花蓮各1例。林詠青提醒，感染日本腦炎多數不會發病，出現臨床症狀的比例小於1％，尤其小朋友或老年人發病比率較高，致死率可達2到3成，康復後也可能造成神經系統後遺症，不能輕忽。

疾管署再次提醒，登革熱及日本腦炎等病媒蚊傳染病各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，避免於病媒蚊吸血高峰於戶外活動；端午連假期間，民眾出遊或前往登革熱流行地區/國家，應加強自我防護，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，以降低疾病感染風險。