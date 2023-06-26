在日本一直不升息之下，日圓普遍疲弱，兌韓元匯價今年迄今已大貶近6%。韓國散戶操作靈活，也利用日圓走貶這一點，趁機把資金流向近期一直上漲的日本股市中。

韓國Kiwoom資產管理認為，對韓國散戶來說，買進日本公債是有道理的，因為日圓近日非常便宜。若你覺得操作日圓從現在開始起可以獲利的話，有機會達到雙倍之多。至於投資法人標的，比較偏向在美國交易時間時，直接在美債市購買債券。這不僅是為了流動性的因素，同時，也是為了有效管控風險。

事實證明，美國公債對各國央行鷹派言論還是具有韌性。同時，各國央行仍然堅持未來將進一步升息，以壓低還是居高不下的通膨。美國20年期公債殖利率自5月時，一度升至4%以後，目前則在3.8%左右。

在利率方面，日本負利率代表投資者青睞殖利率更高的替代品。韓國央行已將基準利率上調至3.5%，日本央行儘管國內物價壓力不斷上漲，但至今尚未讓步還是維持超寬鬆貨幣政策。

從第2季開始，日本已超越美國成為韓國散戶最喜愛投資的海外標的，具有標竿意義的東證指數（TOPIX），一度也飆升至超過30年來新高。股神巴菲特一直加碼的日本大商社股票，也引發全球投資的興趣。

彭博社截至6月22日的數據，韓國投資者可望在五個季度內，首次成為日本股票淨買家。韓國人出脫近20億美元的美股，不過，卻反手買入近1億美元的日股。另外，日圓走疲有利於日本以出口為導向的公司，像是任天堂以及丸紅株式會社等。