彰化縣衛生局在秀傳醫院南平大樓啟動「肺癌高風險家庭馬上關計畫」。（孫英哲攝）

肺癌蟬聯癌症十大死因首位多年，依據癌症登記資料統計，2020年彰化縣約有940位民眾確診肺癌。彰化縣衛生局今天在秀傳醫院南平大樓啟動「肺癌高風險家庭馬上關懷計畫」，主動邀約肺癌確診者的父母、子女、兄弟姊妹（男性50-74歲，女性45-74歲）篩檢，早期發現，早期治療。

彰化縣長王惠美指出，這是全國首發啟動肺癌高風險家庭馬上關懷計畫，由醫護人員主動出擊，針對新發現肺癌個案，主動邀約肺癌確診者的父母、子女、兄弟姐妹，男性50-74歲，女性45-74歲，如符合資格，安排篩檢，接受免費胸部低劑量電腦斷層檢查，可就近前往縣內10家篩檢醫院。

除了上述馬上關懷計畫外，還有二年一次公費肺癌篩檢，補助對象為肺癌高風險族群，王惠美呼籲縣民，過去如家中曾有人確診肺癌，符合肺癌家族史篩檢資格，也就是肺癌個案之父母、兄弟姊妹及子女，且男性須為50-74歲，女性須為45-74歲，前一年未做過低劑量胸部電腦斷層檢查，也可主動聯繫醫院進行篩檢。

國民健康署從去年7月推動肺癌早期偵測計畫，彰化縣去年7月至今共檢查2246位民眾，從中篩檢出15個肺癌案例；此外，彰縣府還同步辦理「做健檢送禮券」的活動，到9月30日之前，配合縣內萬人健檢，民眾可以到各醫療院所進行檢查，最多可以領到600元禮券。

秀傳醫院副院長李佳穎表示，影響肺癌的主要因子有兩點，一是抽菸，二是家族史，其中重度抽菸，有抽菸的患者肺癌發生率會比一般人多10倍到12倍左右；肺癌是家族遺傳非常嚴重的疾病，尤其是母系遺傳，如一、二等親中，母親、姊妹有得過肺癌，推估得肺癌的機率與一般人相較呈倍數成長。