入行多年，若薪水不升反降，相信正常人都無法接受。一名女網友就控訴，自己工作6年，薪水穩定上升，未料老闆突然以「營收不如預期」公告，將從下個月開始回歸基本工資，讓她崩潰「沒加薪就算了，至少不要調降」，網友一看則喊快提告。

女網友在Dcard發文「老闆突然告知下個月開始薪資降到基本工資」，她表示，入行6年，薪水從23K到現在32K，但已經1年多沒有調薪了，沒想到此時老闆公告，稱公司營收不如預期，要求全體員工共體時艱，薪水將調降至基本工資，也就是26.4K，狀況持續到何時也不知道。

原PO感嘆「可以不加薪但至少不要減薪吧」，而且一減就是減到基本工資，還不包括勞健保，直言心情真的很差。

不少網友看到也傻眼，直言公司根本已經違法：「降薪要雙方同意才行，蒐證檢舉然後打給勞工局」、「連協議都沒有已經違法，直接申訴吧」、「這種就不用多說，走法律途徑了」、「薪轉證明都掉出來當證據」、「可以找其他工作了，但協議書不要簽，一定要拿到非自願離職，不要讓老闆省資遣費」、「檢舉，逼出資遣費，還可以領失業補助，加起來可比月薪高多了」；但也有人直言，很多公司都會玩花招，用其他獎金、津貼名目幫員工加薪，到時說獎金不發放員工也沒轍。