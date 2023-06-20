劍青檢改日前舉辦「防詐策進研討會」，基層檢察官怒批金管會、NCC、數位部等單位毫無作為，放任詐團猖獗，但金管會僅回應「已有督導，未來也會持續督導」，劍青檢改認為金管會提不出任何積極方案，回應「打太極」，惟恐詐騙將愈演愈烈，20日發表聲明籲請行政院指示金管會等單位積極防詐。

劍青檢改批評，金管會說銀行「應」拒絕警示帳戶者再開新帳戶，未來也會持續強化「督導」，質疑金管會要「督導」甚麼？可以不要等未來嗎？國人對詐騙案已經忍無可忍，可以不要再拖了嗎？

劍青檢改指出，詐騙犯黑名單人士原有的十幾個帳戶，不用關閉也不設限嗎？可否限縮黑名單個人總持有數？可否限縮取款額度？可否限制網銀轉帳功能？但金管會卻隻字未提，只說「銀行對高風險客戶應加強確認客戶身分，金管會也會強化督導」，回應不知所云。

另金管會對於電子支付帳戶亂象，僅回應去年增加驗證申請人原留金融機構門號機制，劍青檢改認為金管會不知是「雞同鴨講」，還是以此塘塞。金管會一拖再拖，如同幫助詐欺，請行政院促請金管會落實。

對於氾濫至極的第三方支付平台虛擬帳號，金管會回應「會持續督導銀行，落實業者申請虛擬帳號服務之審核規定」，但劍青檢改認為，上萬家第三方平台業者開設毫無限制，分別跟銀行簽訂了數萬個交易契約，成為中介商，再跟數十萬家商號、企業社或遊戲點數商簽約交易，每日產生數十萬個虛擬帳號代收代付，質疑金管會「持續督導」銀行有甚麼用？

甚至上萬家第三方平台業者的主管機關數位發展部，亦回應「將持續輔導業者」，兩部會是要「持續輔導犯罪」嗎？劍青檢改呼籲行政院促請金管會、數位部別打太極，對於第三方支付平台業者管理，應採取申設特許制。

劍青檢改質疑，金管會對於個人幣商納管，回應說「從事虛擬通貨活動為業之自然人，應依《商業登記法》及《稅籍登記規則》相關規定辦理商業登記及稅籍登記」，是否甩鍋給財政部、經濟部？期盼行政院明確劃分權責，要求金管會等主管機關制定各項細則，勿留模糊縫隙滋養犯罪，方為全民之福。